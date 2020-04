Coronavirus, drive thru arriva a Abbadia San Salvatore: effettuati i primi 35 tamponi in auto

Da martedì è a pieno regime, anche ad Abbadia San Salvatore, l’organizzazione dei drive thru. Come per tutte le zone dell’AUSL Toscana sud est, anche per l’Amiata senese è attivo il servizio innovativo per effettuare il tampone. È rivolto esclusivamente a chi, dovendo effettuare il tampone perché individuato dal servizio di Igiene Pubblica, è contattato dalla Asl.

Questa modalità serve a velocizzare le procedure e a ridurre il contatto tra operatore e cittadino, in totale sicurezza, ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Ad Abbadia San Salvatore, quindi, tra martedì ed oggi, sono stati già effettuati i primi 35 tamponi.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena