Coronavirus e solidarietà, Uisp Empoli Valdelsa dona 1000 euro all'ospedale San Giuseppe

Un piccolo gesto di solidarietà rivolto al personale medico e sanitario che, in questi giorni così difficili, si espone in prima persona, mettendosi al servizio dei cittadini e della nostra comunità.

E' quello realizzato dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa che ha deciso di partecipare alla raccolta fondi istituita nei confronti dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli chiamato a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è stata promossa dal Settore Attività Calcio e ha visto il particolare coinvolgimento attivo di arbitri e osservatori. In un momento di sospensione forzata di tutte le attività sportive e ricreative, il Comitato Uisp Empoli Valdelsa, con l'SdA Calcio e il suo settore tecnico arbitrale, ha fatto una donazione di 1.000 euro all'ospedale del nostro territorio con l'obbiettivo di far sentire l' ideale e concreta vicinanza a tutti coloro che, quotidianamente, mettono a rischio la propria salute per salvaguardare quella dell'intera collettività.