Coronavirus, il consiglio comunale di Colle di Val d'Elsa si unisce e dona i gettoni di presenza

“Il Sindaco e alla Giunta attivino gli strumenti, il più possibile diretti e tempestivi, necessari per dare supporto alle famiglie ed alle imprese, perché possano essere preservate le condizioni di sussistenza ed immediatamente dopo il lavoro e l’occupazione”. A chiederlo al Sindaco Alessandro Donati la conferenza dei capigruppo che si è riunita lo scorso 1 aprile. I capigruppo Lodovico Andreucci - Su per Colle, Angela Bargi - SiAmoColle , Monica Sottili - 5Stelle, Francesco di Gennaro - Io Cambio, José Eduardo Calò – Lega, Massimo Pazzagli – PD, Roberto Pianigiani - Colle In Comune, Nico Ferrandi - Italia Viva, Dario Ceccherini - Sinistra per Coll, insieme al presidente del Consiglio comunale Enrico Galardi, hanno chiesto “una particolare attenzione per quanto riguarda le politiche fiscali di diretta competenza comunale, tenendo soprattutto in considerazione gli esercizi commerciali, le attività produttive, le partite IVA, le aziende, ditte ed imprese che stanno soffrendo maggiormente in questo periodo”. “Con unità di intenti – spiegano i capigruppo - le forze politiche si uniscono alla città, nel ringraziare con forza tutte le operatrici e gli operatori che si trovano in prima linea, in particolare il personale sanitario, la protezione civile, le associazioni ed i loro volontari, le forze dell’ordine, tutto il personale di supporto sia sanitario che logistico, tutti i lavoratori, pubblici e privati, che garantiscono il mantenimento dei servizi e delle attività fondamentali per i cittadini, tutte le associazioni e le imprese che a vario titolo contribuiscono alla gestione dell’emergenza da Covid-19”.

Il momento è stato utile, soprattutto per i gruppi di opposizione, per prendere visione sull’operato dell’amministrazione relativamente a questioni di primaria importanza e chiedere informazioni riguardo a scelte future. La Conferenza in modo unitario “chiede di valutare la fattibilità delle proposte che sono arrivate, e che arriveranno, da parte di tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Si ribadisce che in questo momento il senso di unità debba essere prevalente per il bene della nostra comunità”. “Per un corretto esercizio della forma democratica – spiega il presidente del Consiglio Enrico Galardi - la conferenza si esprime in modo favorevole circa la possibilità di svolgere un consiglio comunale a distanza in forma «online», qualora ci fosse una stretta necessità di scadenze. I gruppi ritengono inoltre proficuo aggiornare le proprie riunioni a cadenza periodica durante l’intero periodo emergenziale per consentire una sempre più efficace collaborazione con il Sindaco e la Giunta”. I consiglieri hanno infine deciso all’unanimità di devolvere come segnale concreto i loro gettoni di presenza ad un’associazione che verrà individuata in accordo e che ha operato a supporto dell’emergenza.

