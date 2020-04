Coronavirus, Nardini (PD): "Consentire vendita prodotti cancelleria"

"In questo periodo di permanenza a casa, è bene che le bambine e i bambini facciano giochi creativi, scrivano, colorino e disegnino, anche per dare continuità a tutte le attività formative che normalmente svolgono negli asili e nelle scuole, fornendo così ai genitori tutti gli strumenti, anche materiali, per assicurare ai propri figli, durante le giornate a casa, momenti di gioco, formazione e istruzione.

Visto il protrarsi dell'emergenza, è però allora necessario che sia reso nuovamente possibile l'acquisto di quaderni, pennarelli, matite e tutto il materiale necessario nelle grandi e medie strutture di vendita aperte.

So che l'Emilia Romagna si è già mossa in questa direzione e il Partito Democratico nazionale ha sollecitato il Governo per rispondere a questa esigenza a livello nazionale. Ne ho parlato dunque questa mattina con l'Assessora Regionale all'Istruzione Cristina Grieco, che rivolgerà questa richiesta martedì alla Ministra Azzolina".

Fonte: Ufficio Stampa

