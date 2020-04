Coronavirus, non rispetta le misure e fornisce falsa identità: denunciato a Firenze

L’uomo, che si trovava vicino a un motociclo, ha tentato di sottrarsi al controllo mettendo in moto per allontanarsi. Bloccato subito dagli agenti ha fornito le proprie generalità dopo l’iniziale rifiuto. Ma dagli accertamenti è emerso che erano fasulle. Per cui l’uomo, 50 anni, è stato denunciato per false attestazioni e sanzionato per il mancato rispetto del DPCM perché non in grado di giustificare la presenza in strada. Ma i guai non sono finiti qui. Il motociclo è infatti risultato senza assicurazione da due anni. Pertanto a carico della compagna dell’uomo, nel frattempo sopraggiunta sul posto, è scattata la multa da 868 euro con sequestro del mezzo. Complessivamente nella giornata di ieri sono state controllate 504 persone con 13 sanzioni e 97 attività ed esercizi commerciali risultati tutti in regola.