Coronavirus, oltre 1000 persone in quarantena a Firenze: 3000 chiamate alla protezione civile

“L’assitenza ai cittadini in quarantena con il trasporto di pasti e farmaci è l’attività prevalente - ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi che ha anche la delega alla protezione civile – un lavoro immenso che i nostri operatori e volontari svolgono con abnegazione. Con il passare dei giorni, però, è diventata importante quella svolta ai principali supermercati cittadini. Un gruppo di operatori, che comprende anche psicologi, fornisce supporto alle persone anziane in fila”.

“La sala operativa comunale di protezione civile, attiva dal 25 febbraio – ha aggiunto – ha gestito, complessivamente, 3000 chiamate. I cittadini telefonano per avere consigli sull'uso ed il reperimento di mascherine, informazioni sulle ordinanze e sulle attività consentite. Anche in questo caso i nostri operatori possono contare sul supporto di psicologi”.

“Squadre di volontari, sotto il coordinamento della protezione civile – ha proseguito la vicesindaca – sono state attivate per il trasporto di farmaci, materiale sanitario e anche tablet per l’attività scolastica”.

Alla stazione di Santa Maria Novella è stata allestita una infermeria da campo per controllare il personale delle ferrovie prima che salga a bordo dei treni.

“Infine c’è il lavoro per coadiuvare la polizia municipale – ha concluso la vicesindaca Giachi – sono 150 le squadre che sono state impegnate in queste settimane per sensibilizzare la popolazione a rimanere a casa ed evitare assembramenti inutili e pericolosi”.