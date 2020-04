Coronavirus, 'Per un'altra Santa Croce' dona mascherine ricevute da una ditta versiliese

Il nostro gruppo consiliare ha ricevuto in dono dalla titolare di una ditta produttrice, che si trova in Versilia e desidera rimanere anonima, un migliaio di mascherine lavabili in Tnt da regalare alla popolazione di Santa Croce.

Profondamente grati e colpiti dal bellissimo gesto di questa donna, questa mattina tramite le nostre consigliere Valentina e Benedetta le abbiamo consegnate in parte alla nostra Misericordia e in parte alla nostra Pubblica Assistenza affinché queste ne curino, con i loro uomini e mezzi, la consegna gratuita ai cittadini che ne hanno bisogno.

