Coronavirus, Saccardi risponde a Vescovi sui test sierologici: "Grazie ma è arrivato tardi"

“Il senatore Manuel Vescovi della Lega arriva in ritardo. E’ di ieri l’Ordinanza a firma del Presidente Enrico Rossi che sottopone a screening gratuito tutto il personale sanitario compresi i medici di medicina generale. Peraltro, l’iniziativa svolta da un privato al di fuori della convenzione con la Regione Toscana non consentirà l’automatica presa in carico degli eventuali positivi da parte del Sistema Sanitario Regionale”.

A dirlo è l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi in risposta a un’iniziativa lanciata da Vescovi sulla possibilità che i medici pistoiesi possono fare gratuitamente il test sierologico. “Non si vede perché quindi - prosegue Saccardi – i medici di famiglia di Pistoia e provincia, dovrebbero recarsi ad effettuare il test presso un privato, quando, invece, possono farlo, sempre in modo gratuito, presso il Sistema Sanitario Regionale per il quale lavorano e con il quale sono convenzionati. Ringrazio il senatore Vescovi, ma arriva in ritardo”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

