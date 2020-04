Covid-19, Lega e FdI: "In visita al Crematorio per omaggio ai defunti del Nord"

I consiglieri comunali Federico Bussolin e Alessandro Draghi, e del Quartiere 2 Manfredi Ruggiero e Simone Sollazzo, sono stati al cimitero di Trespiano per omaggiare i defunti da Covid19.

Hanno portato l’ultimo saluto, insieme a una preghiera, ai tanti caduti provenienti dalla Lombardia. "Purtroppo - notano i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia - non saranno gli ultimi di questa lunga e triste vicenda: nei prossimi giorni, arriveranno altre salme che non hanno trovato spazio altrove. Un abbraccio simbolico ai loro parenti che non hanno potuto accompagnarli; parabola conclusiva di una tragedia di enorme portata".

Un ringraziamento, invece, esprimono i consiglieri ai tanti lavoratori della struttura che continuano ad operare con turni estenuanti, al fine di garantire il servizio sia per i fiorentini che per i cittadini delle regioni maggiormente colpite.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa