Da Verdi a Puccini, le grandi registrazioni d'archivio del Maggio in streaming gratuito con #noisiamoilmaggio

Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini: le opere di due dei massimi autori lirici italiani, così come portate in scena al Maggio dal 1953 a oggi, aprono la quarta settimana di programmazione di #noisiamoilmaggio - La nostra musica per stare insieme, il palinsesto di streaming online curato dal Teatro fiorentino. Una rassegna di grandi concerti, opere liriche e performance storiche dagli archivi del Teatro, disponibile gratuitamente nelle case di tutti gli appassionati di musica.

E dopo l’ampia rassegna lirica, che vede, tra gli altri, le edizioni storiche di tre titoli diretti dal maestro Dimitri Mitropoulos con il grande tenore Mario del Monaco immortalato all’apice della sua straordinaria carriera e il Falstaff di Luca Ronconi, ultima regia del maestro per il Maggio, chiuderanno la settimana le repliche dei grandi concerti di Zubin Mehta e Riccardo Muti.

L’iniziativa, lanciata lo scorso 14 marzo, ha già raggiunto da allora migliaia di utenti in tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti, alla Germania, al Brasile, fino al Giappone, al Regno Unito e in molti altri paesi ancora. Per assistere agli spettacoli basta collegarsi alla pagina Facebook del Teatro del Maggio (www.facebook.com/maggiomusicale) nei giorni e agli orari indicati e seguire le istruzioni per avviare lo streaming.

Quattro titoli di Giuseppe Verdi, in un ideale percorso tra le interpretazioni verdiane attraverso epoche diverse, inaugurano la nuova settimana di trasmissioni. Aprirà il programma l’Ernani nella storica edizione diretta da Dimitri Mitropoulos che andò in scena in diversi teatri italiani, qui registrata al Teatro Comunale il 25 giugno 1957, con il grande Mario del Monaco nel ruolo del protagonista e un cast che contava anche Boris Christoff, Anita Cerquetti ed Ettore Bastianini. L’Ernani sarà trasmesso lunedì 6 aprile alle ore 20.

Seguirà Falstaff, qui nell’ultima regia del maestro Luca Ronconi per il Maggio, con Zubin Mehta a dirigere l’Orchestra e il Coro del Maggio. Lavorando sul titolo per la terza volta nella sua carriera (la seconda per il Maggio), Ronconi definì questo suo allestimento “un Falstaff lineare e senza stupidaggini, senza finte trovate, leggibile da ogni persona di buon senso”. Andato in scena nella stagione 2014-2015 e oggi in streaming per gentile concessione di RaiPlay, con Ambrogio Maestri (un Falstaff di riferimento nei nostri tempi) nei panni del protagonista, questo allestimento in

coproduzione con la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari è stato uno dei maggiori successi recenti del ultimo capolavoro di Verdi.

Altro titolo verdiano diretto al Comunale da Dimitri Mitropoulos è La forza del destino, programmato per lo streaming online nella serata di mercoledì 8 aprile, sempre alle ore 20. Una testimonianza, anche in questo caso, delle qualità di alcuni interpreti di maggior rilievo del dopoguerra, tra i quali Renata Tebaldi, Aldo Protti, Mario Del Monaco, Fedora Barbieri.

Viene riproposto il Don Carlo diretto da Zubin Mehta con la regia di Giancarlo Del Monaco, titolo in programma giovedì 9 aprile alle ore 20, in replica dopo il successo della trasmissione nella seconda settimana di #noisiamoilmaggio. Un allestimento inserito nel programma dell’80° Maggio Musicale Fiorentino del 2017, curato da ABAO-OLBE di Bilbao, Fundación Ópera de Oviedo, Teatro de la Maestranza de Sevilla e del Festival Ópera de Tenerife.

Si passa poi a due giorni di programmazione dedicati a Giacomo Puccini. Venerdì 10 aprile alle ore 20 sarà trasmessa la registrazione de La fanciullia del West diretta da Dimitri Mitropoulus il 15 giugno 1954. Altra versione memorabile, ritenuta tra le migliori mai messe in scena, grazie anche a un cast composto, tra gli altri, da Eleanor Steber, Mario del Monaco e Gian Giacomo Guelfi.

Doppio appuntamento sabato 11 aprile, per proseguire con Puccini. Alle 15.30, La rondine nell’allestimento originale del Maggio con regia di Denis Krief e Valerio Galli alla direzione d’orchestra, visto nella stagione lirica 2017-2018 e che ha contribuito a una sorta di Rondine-renaissance di un titolo non frequentemente messo in scena. Il titolo è trasmesso per gentile concessione di RaiPlay. Alle 20 seguirà Le Villi, l’opera-ballo qui nel nuovo allestimento dalla stagione 2018-2019 del Teatro del Maggio, con Francesco Saponaro alla regia e Marco Angius alla direzione.

La settimana si chiude il giorno di Pasqua con la replica di due concerti apprezzatissimi nelle precedenti messe in onda. Alle 15.30, la Shéhérazade di Nicolaj Rimskij-Korsakov diretta l’11 dicembre 2010 da Zubin Mehta, con il violino solista di Yehezkel Yerushalmi, registrazione tratta dal cd della collana Maggio Live. Infine, alle ore 20, i due imperdibili concerti per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart diretti da Riccardo Muti e con Sviatoslav Richter al pianoforte. Si comincia con il Concerto in do minore K. 491 registrato il 20 novembre 1971, per proseguire con il Concerto in si bemolle maggiore K. 595 del 5 dicembre 1976, entrambi al Teatro Comunale ed entrambi tratti dalla collana “Historical Maggio Live - Riccardo Muti Edition”.

#noisiamoilmaggio - La nostra musica per stare insieme

calendario completo 6 - 12 aprile

Lunedì 6 aprile 2020, ore 20

Giuseppe Verdi - Ernani

Ernani Mario del Monaco

Don Carlo Ettore Bastianini

Silva Boris Christoff

Elvira Anita Cerquetti

Giovanna Luciana Boni

Don Riccardo Athos Cesarini

Dimitri Mitropoulos, maestro concertatore e direttore Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Andrea Morosini, maestro del Coro

Firenze, Teatro Comunale, 25 giugno 1957

Martedì 7 aprile 2020, ore 20

Giuseppe Verdi - Falstaff Per gentile concessione di RaiPlay Commedia lirica in tre atti Musica di Giuseppe Verdi Libretto di Arrigo Boito

Sir John Falstaff Ambrogio Maestri Fenton Yijie Shi Ford, marito di Alice Roberto De Candia Mrs. Alice Ford Eva Mei Nannetta, figlia di Alice Ekaterina Sadovnikova Mrs. Quickly Elena Zilio Mrs. Meg Page Laura Polverelli Bardolfo Gianluca Sorrentino Pistola Mario Luperi Dr. Cajus Carlo Bosi

Zubin Mehta, maestro concertatore e direttore Luca Ronconi, regista Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Lorenzo Fratini, maestro del Coro

Tiziano Santi, scene Maurizio Millenotti, costumi A. J. Weissbard, disegno luci

Allestimento in coproduzione con la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari Stagione 2014/2015

Mercoledì 8 aprile 2020, ore 20

Giuseppe Verdi - La forza del destino

Il Marchese di Calatrava Silvio Maionica

Leonora di Vargas Renata Tebaldi

Don Carlo Aldo Protti

Don Alvaro Mario Del Monaco

Preziosilla Fedora Barbieri

Fra Melitone Renato Capecchi

Curra Angela Vercelli

Padre Guardiano Cesare Siepi

Mastro Trabuco Piero De Palma

Un Chirurgo Walter Finessi

Un Alcalde Giorgio Giorgetti

Dimitri Mitropoulos, maestro concertatore e direttore Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Andrea Morosini, maestro del Coro

Firenze, Teatro Comunale, 14 giugno 1953

Giovedì 9 aprile 2020, ore 20

Giuseppe Verdi - Don Carlo

Per gentile concessione di RaiPlay Opera in quattro atti

Musica di Giuseppe Verdi Libretto di Joseph Méry e Camille du Locle

Don Carlo Roberto Aronica Elisabetta di Valois Julianna Di Giacomo Filippo II Dmitry Beloselskiy Rodrigo, marchese di Posa Massimo Cavalletti Principessa Eboli Ekaterina Gubanova Il Grande Inquisitore Eric Halfvarson Un frate Oleg Tsybulko Una voce dal cielo Laura Giordano Tebaldo Simona Di Capua Il Conte di Lerma Enrico Cossutta Un araldo reale Saverio Fiore Deputati fiamminghi Tommaso Barea, Benjamin Cho, Qianming Dou, Min Kim, Chanyoung Lee, Dario Shikhmiri Figuranti speciali Mauro Barbiero, Elena Barsotti, Chiara Catelani, Cristiano Colangelo, Gaia Mazzeranghi, Ylenia Mendolicchio, Pierangelo Preziosa, Leonardo Velletri

Zubin Mehta, direttore Giancarlo Del Monaco, regia Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Lorenzo Fratini, maestro del Coro

Carlo Centolavigna, scene Jesús Ruiz, costumi Wolfgang von Zoubek, luci Sarah Schinasi, regista associata

Allestimento dell’ABAO-OLBE di Bilbao, della Fundación Ópera de Oviedo, del Teatro de la Maestranza de Sevilla e del Festival Ópera de Tenerife 80° Maggio Musicale Fiorentino

Venerdì 10 aprile 2020, ore 20

Giacomo Puccini - La fanciulla del West

Minnie Eleonor Steaber

Jack Rance Gian Giacomo Guelfi

Dick Johnson (Ramerrez) Mario Del Monaco

Nick Piero De Palma

Ashby Vito Susca

Sonora Enzo Viaro

Trin Brenno Ristori

Sid Lido Pettini

Bello Virgilio Carbonari

Harry Valiano Natali

Joe Enzo Guagni

Happy Agostino Ferrin

Jim Larkens Giorgio Giorgetti

Billy Jackrabbit Paolo Washington

Wowkle Laura Didier

Jake Wallace Giorgio Tozzi

José Castro Mario Frosini

Un postiglione Alberto Lotti Camici

Dimitri Mitropoulos, maestro concertatore e direttore Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Andrea Morosini, maestro del Coro

Firenze, Teatro Comunale, 15 giugno 1954

Sabato 11 aprile 2020, ore 15.30

Giacomo Puccini - La rondine Per gentile concessione di RaiPlay Opera lirica in tre atti Musica di Giacomo Puccini Libretto di Giuseppe Adami

Magda Ekaterina Bakanova Ruggero Matteo Desole Lisette Hasmik Torosyan Rambaldo Stefano Antonucci Prunier Matteo Mezzaro Périchaud Dario Shikhmiri Gobin Rim Park Crébillon Adriano Gramigni Yvette Francesca Longari Bianca Marta Pluda Suzy Giada Frasconi Un maggiordomo Giovanni Mazzei Rabonnier Antonio Corbisiero

Georgette Elena Bazzo Gabriella Tiziana Bellavista Lolette Thalida Marina Fogarasi Tre soprani/Tre ragazze Elena Bazzo, Tiziana Bellavista, Thalida Marina Fogarasi Quattro tenori Dean David Jenssens, Carlo Messeri, Hiroki Watanabe, Alfio Vacanti Un giovine Alfio Vacanti Voce di sopranino Delia Palmieri Figuranti speciali Elena Barsotti, Gaia Mazzeranghi

Valerio Galli, maestro concertatore e direttore Denis Krief, regia, luci, scene e costumi Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Lorenzo Fratini, maestro del Coro Pia di Bitonto, assistente regia Angela Vasta, assistente scenografa e costumista

Nuovo allestimento Stagione 2017/2018

ore 20

Giacomo Puccini - Le Villi

Per gentile concessione della Dynamic SRL Italy Opera-ballo in due atti

Musica di Giacomo Puccini Libretto di Ferdinando Fontana

Guglielmo Wulf Elia Fabbian Anna Maria Teresa Leva Roberto Leonardo Caimi Voce recitante Tony Laudadio

Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA Coreografia Susanna Sastro Cristina Acri, Chiara Amodei, Lisa Cadeddu, Matteo Capetola, Francesca Capurso, Ilaria Centola, Matilde Di Ciolo, Roberto Doveri, Daria Lidonnici, Mattia Luparelli, Angelica Mattiazzi, Marianna Miglio, Martina Rudari, Alessandro Torresin

Figuranti speciali Paolo Arcangeli, Elena Barsotti, Gaia Mazzeranghi

Marco Angius, maestro concertatore e direttore Francesco Saponaro, regia e scene

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Lorenzo Fratini, maestro del Coro

Chiara Aversano, costumi Pasquale Mari, luci Veronica Bolognani, assistente regista

Nuovo allestimento Stagione 2018/2019

Domenica 12 aprile 2020, ore 15.30

Zubin Mehta, direttore Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Nicolaj Rimskij-Korsakov – Shéhérazade, op. 35 Yehezkel Yerushalmi, violino

Dal cd della collana “Maggio Live” Firenze, Teatro Comunale, 11 dicembre 2010

ore 20

Riccardo Muti, direttore

Sviatoslav Richter, pianoforte Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in do minore K. 491 per pianoforte e orchestra Firenze, Teatro Comunale, 20 novembre 1971 Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore K. 595 per pianoforte e orchestra Firenze, Teatro Comunale, 5 dicembre 1976

Dal cd della collana "Historical Maggio Live – Riccardo Muti Edition"

Fonte: Teatro del Maggio Musicale - Ufficio Stampa

