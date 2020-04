Didattica ai tempi del coronavirus, Toccafondi (IV): "5 milioni in Toscana per pc, tablet e connessioni"

"Purtroppo non tutte le famiglie hanno in casa un computer, un tablet o una buona connessione. Per questo, nel decreto CuraItalia sono stati stanziati 70 milioni di euro per l'acquisto di tali strumenti da fornire in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne hanno bisogno. Di questi 70, 4.8 sono già arrivati alle scuole toscane." Così il capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla camera, il fiorentino Gabriele Toccafondi.

"E la burocrazia per una volta è stata snellita: le risorse sono arrivate subito, i dirigenti scolastici hanno seguito la procedura per individuare le necessità delle rispettive scuole e tanti hanno già fatto gli ordini per l'acquisto del materiale. Il problema che però sta emergendo in queste ore è quello del reperimento di tali strumenti: i fornitori in alcuni casi non hanno disponibilità immediata. Mi rivolgo ad essi, chiedendo il massimo impegno perchè questi strumenti siano consegnati il prima possibile." Prosegue il deputato

"Ma soprattutto si sta verificando il paradossale problema della distribuzione di questi strumenti alle famiglie, che non potrebbero uscire per andarli a ritirare nei negozi. In questo caso occorre l’aiuto della protezione civile e dei sindaci. aiutiamo i dirigenti scolastici in questo servizio, perché questi strumenti arrivino il prima possibile nelle case degli studenti e gli consentano quindi di rimanere aggiornati con le lezioni, al pari di tutti gli altri studenti." Conclude Toccafondi

Fonte: Ufficio stampa

