Dipendenti Crosa in cassa integrazione, Filctem-Cgil: "L'azienda si assuma le proprie responsabilità"

La Filctem-Cgil provincia di Livorno esprime solidarietà e vicinanza ai dipendenti Crosa: la ditta, a seguito dell'emergenza Covid-19, ha deciso infatti di mettere in cassa integrazione una quarantina di suoi lavoratori operativi presso il cantiere Ineos di Rosignano e una quindicina di lavoratori operativi a Livorno presso la Solvay Solutions. La cosa più grave è che Crosa (ditta specializzata in manutenzioni meccaniche, strumentali e elettriche) non sia disponibile a anticipare ai suoi dipendenti la cassa integrazione. L'azienda deve assumersi le proprie responsabilità: l'Inps infatti potrà probabilmente erogare l'indennità soltanto tra qualche mese. I lavoratori devono essere tutelati e rispettati: ci auguriamo perciò che Crosa faccia un passo avanti e che anticipi ai suoi dipendenti l'indennità dovuta.

Fonte: Filctem-Cgil provincia di Livorno

