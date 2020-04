Emergenza coronavirus, salgono a 6mila 300 euro le donazioni del Rotary Club Valdelsa

Proseguono le donazioni del Rotary Club Valdelsa nella lotta al Coronavirus e alle ricadute dell’epidemia sul territorio. Salgono a 6mila e 300 euro le donazioni a oggi effettuate a sostegno di alcune associazioni dell’Empolese-Valdelsa per interventi a favore dei più bisognosi e per l’acquisto di mascherine, donate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” dell’Asl Toscana centro e dell’ospedale Alta Valdelsa di Campostaggia dell’Asl Toscana sud est.

Nello specifico, ai 3 mila euro complessivi, donati nei giorni scorsi alla Misericordia di Siena e alla Caritas di Certaldo e di Castelfiorentino (mille euro a ciascuno dei tre beneficiari) si aggiungono altrettanti mille euro alla Misericordia di Castelfiorentino e 2.300 euro, utilizzati per l’acquisto di mascherine per gli ospedali di Empoli e Campostaggia.

“Abbiamo sentito la necessità di renderci utili come meglio potevamo. Il Club si è mostrato unito e solidale nel dare concretezza al nostro desiderio di renderci utili in questo periodo di grave emergenza sanitaria, che è anche economica – ha dichiarato Giuseppe Righi, presidente del Rotary Club Valdelsa per l’anno rotariano in corso –. I soci sono stati tutti ben lieti di contribuire come Club, testimoniando l’apprezzamento per il lavoro straordinario che sia gli operatori sanitari che il volontariato svolgono quotidianamente per aiutare il prossimo. Di questo immenso lavoro siamo molto grati e ringraziamo”.

I ringraziamenti dell'Asl Toscana sud est

Il territorio e le associazioni dell’Alta Val d’Elsa continuano a dimostrare la loro vicinanza e solidarietà alle strutture sanitarie e agli operatori della zona.

Il presidente Giuseppe Righi, a nome di tutto il Rotary Club Valdelsa, ha consegnato ieri all’Ospedale di Campostaggia 190 mascherine FFP2. Ulteriori dispositivi di protezione particolarmente indicati per la sicurezza degli operatori sanitari che rimpinguano la dotazione dell’ospedale dell’AUSL Toscana sud est.

L’Azienda Toscana sud est ringrazia per la continua attenzione.

