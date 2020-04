Emergenza coronavirus, via ai buoni spesa nel Comune di Gaiole in Chianti

Il Comune di Gaiole in Chianti ha pubblicato il bando per l’erogazione di buoni spesa a seguito dell’emergenza Covid-19.

Le risorse complessive disposte dal Capo del Dipartimento di Protezione civile per Gaiole in Chianti ammontano a circa 16mila euro. Il bando è stato scritto tenendo conto delle linee giuda indicate dalla Società della Salute ed è il risultato di un confronto costante e del lavoro di squadra, tra tutti i Comuni dell’area senese, in modo che fossero seguiti gli stessi criteri nei diversi territori comunali.

L'entità del buono spesa varia in base al numero di componenti del nucleo familiare e ai requisiti che sono riportati all’articolo 1 del bando, consultabile al seguente link: https://bit.ly/3bPke8S.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.

La domande devono essere consegnate entro le ore 12 dell’8 aprile 2020, esclusivamente sul modello di autocertificazione allegato al bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Gaiole in Chianti e distribuito all’ingresso della sede comunale.

Una volta compilata, la domanda deve essere inviata preferibilmente via mail a ragioneria@comune.gaiole.si.it insieme alla scansione del documento di identità di chi la presenta. Chi non ha la mail può consegnare la domanda al Protocollo del Comune previa telefonata allo 0577 744738 -39.

Le graduatorie saranno stilate dal Comune insieme ai servizi socio-assistenziali della Società della Salute Area Senese. Il Comune si impegna ad erogare i buoni spesa entro il 10 aprile 2020.

I buoni spesa saranno spendibili nelle seguenti attività: Alpa snc di Valentino Prenza & C snc di Gaiole in Chianti, Macelleria Chini di Gaiole in Chianti; Frutta e verdura Del Lungo Angiolo di Gaiole in Chianti, Cooperativa minatori Cavriglia di Gaiole in Chianti, Alimentari Rinaldi Palmira di Lecchi in Chianti, Coop. Consumo Monti in Chianti.

Il bando integrale e l'autocertificazione sono scaricabili al seguente link: https://bit.ly/3bPke8S

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Gaiole in Chianti