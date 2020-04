Emergenza Covid-19, l'impegno del Vespa Club Pisa per i più fragili

In queste ultime settimane abbiamo assistito all'insorgenza, tra le popolazioni del nostro territorio, di un forte malessere causato dalla mancanza di generi di prima necessità: cibo, abiti ed indumenti personali, prodotti per l'igiene intima. Dinanzi a tutto ciò, il nostro sodalizio ha deciso di donare 500 euro alla Società della Salute, ente preposto alla gestione dei servizi socio assistenziali per conto della città di Pisa, della ASL e dei comuni dell' area pisana e che si occupa da tempo, dell'acquisto e la distribuzione di tutto quelle che è necessario. Sarà possibile inoltre, per chi lo volesse, versare il proprio contributo volontario sul conto appositamente aperto dalla SDS ed intestato a :

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISANA Via Saragat 24 Pisa

codice iban IT87R0503414011000000001613

causale: contributo socio vespa club per persone indigenti.

Un piccolo gesto per il nostro territorio. Aiutateci anche VOI!

Fonte: Vespa Club Pisa 1949

