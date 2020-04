Acqua Viva dona 500 mascherine alla Pubblica Assistenza di Santa Croce

Per ricambiare la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno per l'ingente lavoro di questi giorni, c'è chi ha deciso di fare un'importante donazione. Si tratta del Centro Cristiano Evangelico 'Acqua Viva' di San Romano (Montopoli in Val d'Arno). Sono state destinate all'associazione santacrocese ben cinquecento mascherine, preziosissime durante l'emergenza Coronavirus.

I dispositivi di protezione personale serviranno alla Pubblica Assistenza per i servizi in giro per il territorio. Saranno indossate dagli operatori, ma saranno anche distribuite ai pazienti e a alcuni familiari di questi ultimi. Per sottolineare l'importanza del lavoro durante l'allarme Covid-19 ecco che Acqua Viva ha voluto rendere grazie con un gesto molto apprezzato dalla Pubblica Assistenza.

Le mascherine sono state consegnate oggi, sabato 4 aprile, alla presenza degli assessori Simone Coltelli e Daniele Bocciardi e a Renzo Zorzi, che ha fatto da tramite. Il pastore del Centro Emanuele Nazzi ha speso belle parole per la Pubblica Assistenza, citando la Bibbia: "È miglior cosa dare che ricevere. Consapevoli che in questo momento chi dà è la Pubblica Assistenza, siamo onorati di poter contribuire. Sarà una piccola goccia nel mare dei bisogni, ma è il segno del tangibile apprezzamento del vostro operato".

Acqua Viva ha fatto una donazione simile anche alla Pubblica Assistenza nel comune di Montopoli, a testimonianza che c'è molto apprezzamento per l'operato dei volontari, parte integrante del sistema sanitario. C'è chi si fa in quattro per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, in molti se ne sono accorti e stanno cercando di essere grati come possono.

Gianmarco Lotti

