FdI-Centrodestra per Empoli: "Tavolo periodico con il sindaco e 500 euro a famiglie bisognose"

"L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci suggerisce l'imperativo morale di offrire la nostra collaborazione istituzionale. Crediamo sinceramente che il confronto costruttivo non possa far altro che arricchire lo spettro delle soluzioni da apportare ai nostri concittadini empolesi nel momento nazionale più buio, dal dopoguerra ad oggi.

Una disponibilità che non deve essere un mezzo per confondere ruoli politici e responsabilità tra maggioranza ed opposizione, piuttosto deve essere letta come un contributo costruttivo ed ispirato dai migliori sentimenti di appartenenza alla nostra comunità locale e nazionale." - ad affermarlo Andrea Poggianti, Simona di Rosa e Federico Pavese, rispettivamente Capogruppo, Vice e Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli.

"Per questo chiediamo un tavolo periodico di confronto con il Sindaco, virtuale o fisico che sia, affinché ciascun eletto non si sottragga ai propri doveri e dal concorso di tutti si possano superare queste criticità eccezionali.

In un momento in cui anche le attività consiliari sono state di fatto sospese, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli ha già pronto un pacchetto di proposte economiche da sottoporre all'attenzione della Giunta Barnini al fine di valutarne insieme la concreta fattibilità ed arginare eventuali ripercussioni irreversibili sul tessuto produttivo cittadino.

Un contributo che non si sostanzia soltanto in idee, - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - ma anche con un aiuto concreto di 500 euro messo a disposizione della famiglie empolesi bisognose perché possano essere affrontate le difficoltà più urgenti, quali il pagamento di bollette e di affitti in scadenza."

Fonte: Ufficio Stampa

