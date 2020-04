Fila all'ufficio postale di Bucine, Casucci (Lega): "Chiediamo chiarimenti a Poste e Regione"

" La prossima settimana dei quattro uffici postali del territorio di Bucine, vale a dire Ambra, Mercatale Valdarno, Badia Agnano e appunto Bucine, rimarrà aperto soltanto l'ufficio postale di Bucine il martedì, il giovedì ed il sabato mattina. I cittadini ci hanno segnalato che davanti allo sportello postale di Bucine giovedì mattina c'era una notevole fila, un assembramento di persone -sottolinea il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) - Chiediamo chiarimenti a Poste italiane riguardo alle aperture degli uffici postali nel territorio di Bucine al fine di rassicurare la popolazione, tenendo conto che ci possono essere giornate, come è stata quella del ritiro delle pensioni, dove si verificano file considerevoli. Chiediamo anche alla Regione di attivarsi affinchè il servizio sia svolto in sicurezza . Dobbiamo infatti tener conto che stiamo parlando di uno dei comuni del Valdarno più colpiti dal contagio del Covid-19, dove sono stati registrati più di 40 casi anche per la nota vicenda della Rsa".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze