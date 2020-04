Furti su auto a Firenze, scoperti altri sette 'colpi'

Continua la serie di furti sulle auto che sta imperversando a Firenze. Solo nella giornata di ieri, 3 aprile, sono stati scoperti dalla polizia sette furti su auto in sosta.

Finestrini infranti e abitacoli rovistati per tre vetture parcheggiate in via di Varlungo, per due in viale Giovine Italia e per altre due posteggiate in via Minghetti e via Santa Caterina da Siena.

La notte scorsa un 50enne italiano è stato denunciato con l'accusa di aver rotto il finestrino di un'auto parcheggiata in via Divisione Garibaldi.

