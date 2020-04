Il Museo Remiero non si ferma davanti al coronavirus: le iniziative on-line

#CHIUSINONFERMI

[è uno degli hashtag che l' Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM) ha adottato per testimoniare l’impegno, in questo specifico momento, dei soci e di quanti sono vicini ai temi che l’associazione difende.]

Da una decina di giorni, per una programmazione che al momento si svilupperà per tutto il mese di aprile, il Museo Remiero "Mario Pucci" di Limite sull'Arno realizza on-line una programmazione strutturata, senza però escluderne altre in relazione alle possibilità che si presenteranno.

Le iniziative strutturate riguardano tre capitoli:

a) la disponibilità di materiale audio e audio-video sul museo, i propri ambiti tematici e la propria collezione. In particolare, sviluppando le rubriche “Tito Racconta” e “Dialoghi al Museo”;

b) anticipare, con una fase di sperimentazione, la disponibilità di letture ad alta voce – audiolibri - che saranno distribuiti per singoli capitoli durante le settimane. Sarà letto integralmente “Colloquio con il mio tempo” di Nicodemo Picchiotti e alcuni brani che riguardano l’Arno e la navigazione fluviale da “Tenera come Colomba” di Luigi Testaferrata;

c) la realizzazione e la conseguente distribuzione di inserti didattici, realizzati specificatamente per poter essere, allo stesso tempo, strumenti di approfondimento museale e anche supporto alla didattica disciplinare realizzata online dalle scuole. A tal proposito, da sottolineare il rapporto con la scuola nell'ambito della realizzazione della Sezione Educativa del Museo ( Edu-Mu.Re. – MuseoInsieme),con il programma concordato con l’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite e riprogettato in funzione del suo inserimento nella didattica a distanza realizzata dalla scuola in questo momento.

Ci teniamo a specificare due cose:

1. il carattere delle realizzazioni, anche se prodotte anticipando le programmazioni già ipotizzate, per rispondere alla fase attuale che ci impegna ad essere #chiusinonfermi, sono tutte attività organiche all’implementazione del materiale di documentazione e di fruizione del museo e rimarranno disponibili;

2. le attività usufruiranno del coordinamento integrato, ove possibile, tra le reti in cui il museo è attualmente inserito e nello specifico come iniziative condivise con l’ Associazione Nazionale dei Piccoli Musei di cui il direttore Marzio Cresci è membro del Consiglio di Amministrazione, e del Museo Diffuso dell’Empolese Valdelsa. Altre se ne potranno aggiungere. L’ambito della coprogettazione sarà adeguatamente segnalato e #chiusinonfermi è probabile che stimoli molto di più di quanto adesso abbiamo programmato; se vi saranno variazioni, vi saranno per arricchire le opportunità.

Per non fare solo parole, pubblichiamo un video della serie “Dialoghi al Museo” , in cui la figlia (Luciana) e la nipote (Francesca) ci parlano de “Lo Storno”, storico timoniere della Società Canottieri Limite.

Progetto il “Museo che Legge per te”

Nel fine settimana del 21/22 marzo 2020 è iniziato il progetto della realizzazione dell’audio libro o della lettura ad alta voce, come preferite, dell’opera che Nicodemo Picchiotti pubblicò nel 1978 con il titolo “Colloquio con il mio tempo”. Considerando la particolare situazione che stiamo attraversando, il progetto è stato anticipato e messo in cantiere nonostante non siano state ancora reperite le risorse per la sua realizzazione. Ci è sembrato importante, del resto, dare il proprio contributo alle azioni che tanti piccoli musei stanno facendo per affermare @chiusinonfermi, con una realizzazione che pensiamo possa interessare un vasto pubblico e rappresentare un momento piacevole nell’immaginare di essere, anche a casa propria, sempre in relazione con le storie del proprio museo, il Museo Remiero.

La lettura viene effettuata dal direttore Cresci, la trascrizione ha coinvolto alcuni suoi colleghi ed anche per la registrazione e il montaggio sono state utilizzate le apparecchiature che la cooperativa ArcheoProgetti ha messo a disposizione.

Come detto, abbiamo anticipato e accorciato i tempi di realizzazione ma riteniamo il livello qualitativo reso disponibile più che dignitoso, in attesa ovviamente di indicazioni da parte degli ascoltatori sul risultato finale, anche perché questa nelle nostre intenzioni è solo la prima realizzazione del progetto dal titolo “Il Museo che Legge per Te”.

Il libro di Nicodemo si sviluppa in quattordici capitoli e ne pubblichiamo uno a settimana.

Ne sarà data notizia, passo dopo passo, sulla pagina facebook del museo.

Per poter accedere alla pagina con i file da scaricare o da ascoltare direttamente online [http://www.museoremiero.it/audiolibri/nicodemo.html] , è necessario registrarsi inviando una mail a marziocresci@museoremiero.it per poter ricevere il proprio username e la password. Ovviamente, la registrazione dovrà essere fatta una solo volta.

Tutte le notizie di Capraia e Limite