Incendio di baracche a Montelupo Fiorentino, nessuna persona coinvolta

Questa mattina, intorno alle 11, un incendio ha coinvolto due baracche a Montelupo Fiorentino, in via Giordano Bruno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli con una squadra e due mezzi. Le baracche, una accanto all'altra, sono andate completamente distrutte in seguito all'incendio e nessuna persona è rimasta coinvolta.

Oltre alla squadra dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale e il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti.

