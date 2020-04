La Pasqua arriva a Careggi: caffè Rivoire dona uova e colombe per ringraziare medici e infermieri

Un furgone carico di colombe e uova pasquali è partito stamani da Piazza della Signoria a Firenze in direzione ospedale di Careggi per ringraziare medici e infermieri per l'impegno e i sacrifici del personale medico nella gestione dell'emergenza Covid.

L'omaggio arriva dallo storico caffè Rivoire in collaborazione con Confartigianato Firenze e So.Co.Ta Taxi che si sono occupate del trasporto.

“Per un attimo ci prendiamo cura, noi di voi, visto che voi lo state facendo per tantissimi italiani – si legge nel biglietto che ha accompagnato le uova e le colombe di produzione artigianale del caffè Rivoire - Un gesto semplice che simboleggia un ringraziamento per tutti i medici e infermieri d'Italia, che in questi giorni sono i nostri eroi”

“Con molto piacere abbiamo aderito all'iniziativa – spiega Roberto Tegas, presidente Trasporti Confartigianato Firenze – abbiamo portato un sorriso a chi tutti i giorni si batte in prima linea per fronteggiare questa emergenza.”

