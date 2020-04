L'associazione Il Sorriso di Elisabetta di Pescia dona 20 pulsossimetri alla SdS Valdinievole

La Società della Salute della Valdinievole ringrazia l’associazione “Il Sorriso di Elisabetta” che ha recentemente donato all’ente 20 pulsossimetri.

“È in questo momento di emergenza – commenta il Presidente della SdS Riccardo Franchi - che assistiamo a gesti di grande solidarietà. Non possiamo che rivolgere un sentito ringraziamento all’associazione Il Sorriso di Elisabetta che ha deciso di darci questo importante aiuto. I pulsossimetri sono strumenti che servono per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Sono semplici da usare, eppure molto utili per capire se una persona che presenta dei problemi respiratori ha una sufficiente ossigenazione del sangue”.

I pulsossimetri verranno utilizzati dal personale infermieristico della SdS e una parte è stata data alle USCA, unità speciali di continuità assistenziale, istituite dall’Asl, per la gestione domiciliare dei pazienti positivi al Coronavirus.

“Quelli che ci sono stati donati – aggiunge il Direttore della SdS Patrizia Baldi - sono strumenti che verranno messi a disposizione del personale medico e infermieristico del territorio e che ci permetteranno di monitorare con più attenzione la salute dei nostri assistiti e di intercettare tempestivamente eventuali problematiche legate all’ossigenazione del sangue. Purtroppo il Coronavirus in molti casi si manifesta in modo subdolo, con peggioramenti repentini, che soprattutto nelle persone anziane, con pluripatologie, può avere degli esiti infausti. Avere a disposizione strumenti che ci consentano di approfondire lo stato di salute delle persone ci permetterà di intervenire in maniera più tempestiva e appropriata”.

Al 1° gennaio 2019 la popolazione anziana con età superiore ai 65 anni rappresentava circa il 25% di tutti i residenti, 29.418 persone su un totale di 120.3431. Attualmente la Società della Salute della Valdinievole fornisce assistenza infermieristica domiciliare a 682 persone, la maggior parte delle quali sono proprio anziani con più di una patologia cronica. Nel 2019 l’ente ha fornito assistenza infermieristica domiciliare a 2539 assistiti.

L’associazione Il Sorriso di Elisabetta è una onlus nata alcuni anni fa in seguito alla morte prematura di Elisabetta Vezzani, giovane madre e maestra di professione che un male incurabile ha portato via nel 2015. L’associazione si occupa di promuovere e sviluppare progetti in favore della comunità, soprattutto dei più piccoli.

All’associazione va un immenso ringraziamento da parte di tutta la SdS per questo importante gesto di solidarietà.

Fonte: SdS Valdinievole

