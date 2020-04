"Ciao Carlo, ti vogliamo ricordare così, quando eri in servizio, impeccabile nella tua serietà e precisione, nel portare avanti gli incarichi a te affidati, ma anche per la tua simpatia e amicizia.

Grazie di essere uno di noi, Riposa in pace."

Questo il messaggio apparso sui social per salutare Carlo Demi, volontario della Vab San Miniato, scomparso dopo una lunga malattia.

"Chi ha piantato un albero, non è passato invano sulla Terra".

