Non rispettano le ordinanze, 11 multe a Viareggio per violata quarantena

Fioccano a Viareggio le multe per violazioni alle ordinanze governative per il contenimento del coronavirus. Undici persone sono state infatti sanzionate dalla polizia. Tra queste, un uomo trovato distante 7 km dalla sua abitazione, chi era a fare spesa a 10 km da casa o due persone trovate in giro con l'auto, che si sono giustificate dicendo di essere stanche di stare a casa. Inoltre, una donna è stata sorpresa in pineta a spasso con il cane nonostante il parco fosse chiuso e un cittadino di Viterbo, fermato dalla polizia, ha dichiarato di essere giunto a Viareggio in cerca di lavoro.

Infine è presente tra questi casi anche una denuncia, emessa nei riguardi di un uomo marocchino che ha forzato la porta di una pizzeria chiusa.

