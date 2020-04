Pasqua solidale durante il coronavirus: uovo di cioccolato Meyer alle famiglie bisognose di Santa Maria a Monte

E' vicina alla realizzazione l'idea, quella promossa dal Comitato di Solidarietà del Comune di Santa Maria a Monte, in vista delle ormai imminenti festività pasquali da vivere in quarantena. Una Pasqua che rischia di essere vissuta sottotono, specie da quelle famiglie che, senza lavoro per l’Emergenza Covid19, non potranno avere le stesse possibilità economiche.

Ecco allora che sta prendendo la forma di un bell’uovo di cioccolato l’iniziativa finalizzata a donare il sorriso ed un po’ di felicità a tutte le famiglie in difficoltà economiche e che hanno bambini all’interno del loro nucleo, perché nessuno deve essere lasciato solo. Infatti, saranno acquistate le uova “Per Il MEYER” a favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer. Il ricavato dell’iniziativa, tolte le spese vive, sarà interamente devoluto alla Fondazione Meyer per il reparto di neurochirurgia.

In questo modo, oltre che fare un piccolo regalo ai bambini delle famiglie del nostro territorio che versano in difficoltà a causa di questo periodo emergenziale, aiuteremo altri bambini attraverso la fondazione Meyer.

Invito chi vuole aderire all'Iniziativa a donare, anche una piccola somma, sul C/C conto corrente del Comitato di Solidarietà del Comune di S. MARIA A MONTE: IT03Y0623071180000063656669.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

