Pescia ama gli animali anche nell'emergenza coronavirus: due adozioni in una settimana

Proprio questa struttura, anche con la sua Scuola Delfino, ha realizzato in questi giorni una serie di seguitissime lezioni di formazione e consulenza cinofila on line , che quando tornerà la normalità, saranno a disposizione di tutti presso l’Urp dello stesso comune, in piazza Mazzini.

“Ho accolto con piacere questa servizio, che si inserisce in un contesto di tante altre attività di assistenza che sono state realizzate in questo periodo – dice il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. Dal video ho appreso che due animali abbandonati sono stati adottati da due famiglie di Pescia. Mi fa piacere che ci siano state persone che hanno voluto dare amore e affetto a un animale anche in questi momenti. Colgo l’occasione per ricordare che assolutamente non è vero che gli animali possano contagiare il coronavirus, e semmai l’unica cosa che possano trasmettere all’uomo è tanto amore e affetto”.