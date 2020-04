'Scuola a Distanza', la Cooperativa Paim ringrazia gli assistenti specialistici

La Proposta “Scuola a Distanza”, promossa dalla Società della Salute Zona Pisana, è attiva dal 1 aprile 2020 già in 11 scuole/istituti della Provincia di Pisa che ad oggi vede coinvolti circa 45 assistenti specialistici, è un’iniziativa gestita dalla Cooperativa Sociale Paim.

È stata prevista una riorganizzazione del prezioso servizio di assistenza specialistica, sfruttando le potenzialità della didattica a distanza, riuscendo in tal modo a fornire un supporto alle relazioni, alla comunicazione e a garantire un ruolo di promozione delle autonomie tecnologiche o di svolgimento dei compiti assegnati agli studenti con disabilità.

L’assistente svolge un’attività interattiva di natura relazionale in modo da ridurre ed arginare le tendenze all’isolamento sociale del ragazzo.

Si conferma con la “Scuola a Distanza” il forte valore della presenza rassicurante ed emotivamente d’appoggio degli assistenti specialistici Paim.

Sono diverse le modalità attivate, che variano a seconda della tipologia di studente con disabilità: dalle piattaforme online alle cartelle dedicate e condivise, dalla partecipazione a classi virtuali alle video-lezioni in piccoli gruppi, dalle videochiamate per restare in contatto con le famiglie dei ragazzi alle attività di supporto alla funzione didattica dei docenti curriculari e di sostegno.

Fonte: Paim Cooperativa Sociale

