Tenta entrare in casa, messo in fuga dal proprietario

Sono in corso le ricerche per trovare un uomo che nella serata di ieri, 3 aprile, alle 21.30, ha tentato di forzare la porta di ingresso di un appartamento in una palazzina bifamiliare di Nodica, nel comune di Vecchiano. Il ladro è stato messo in fuga dal proprietario che ha sentito il rumore e ha aperto la porta scorgendolo nella penombra.

Il padrone di casa ha seguito l'uomo trovandolo in giardino, rannicchiato dietro l'auto della famiglia. Ne è nata una colluttazione, che ha coinvolto anche un parente del padrone di casa che è un suo vicino, al termine della quale il malvivente è riuscito a fuggire: ricerche in corso da parte dei carabinieri. Nel parapiglia lo sconosciuto ha perso il cacciavite poi sequestrato dai carabinieri per rilevare le impronte. Il tentato furto ha creato allarme nella frazione con diversi post sui social network postati dai residenti per mettere in guardia dal rischio di altri possibili tentativi di intrusione nelle case.

