Una barella di biocontenimento per la PA di Pisa

È stata attivata domenica 29 marzo una raccolta di fondi per l’acquisto di una barella a biocontenimento, ovvero una barella che permette di isolare un paziente contagioso dall’equipaggio impegnato nel trasporto in ambulanza, senza pregiudicare la possibilità di intervenire sul paziente per qualsiasi manovra necessiti. Una protezione in più, oltre ai consueti dispositivi di protezione individuale, che permetterebbe alla nostra associazione di poter dare una risposta migliore e più sicura alle esigenze di trasferimento di pazienti affetti, ad esempio, dal Covid19.

In pochi giorni la catena della solidarietà si è mossa sul web, raccogliendo centinaia di donazioni, sia direttamente sul nostro sito, www.papisa.it su cui è possibile donare con carta di credito o paypal sia con bonifici bancari – IBAN IT61I0856225300000010700128 con causale: “Barella a biocontenimento e DPI“–raccogliendo oltre 7.000 euro sui 10.000 necessari a dotarsi di questa barella.

Una spinta di solidarietà che vorremmo non si interrompesse così vicini al traguardo.

L’associazione sta dando molto alla comunità dei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, continuando con i propri volontari a mantenere aperti i presidi socio-sanitari in cui operano i medici di base, proseguendo poi con il servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio per chi sta subendo maggiori difficoltà in questo periodo, fino, ma non meno importante, ai servizi di soccorso di emergenza 118. Una presenza continua di volontari e dipendenti, contingentati per garantire alti standard di sicurezza, ma che stanno dando il massimo rischiando ogni giorno il contagio.

Chiediamo quindi un piccolo contributo a ogni singolo cittadino, un piccolo gesto che potrà permetterci di prestare la nostra opera in sicurezza e con tutta l’umanità che ci contraddistingue da 134 anni di storia.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa