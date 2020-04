Vigili del fuoco, Fp Cgil: "Inaccettabile strumentalizzazione del servizio"

Il giorno primo aprile i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Piombino per un servizio di igienizzazione del piazzale antistante una RSA.

Intervento che rientra, durante questo periodo di emergenza sanitaria, nelle competenze dei vigili del fuoco come stabilito dal capo del CNVVF, competenze che ci vedono coinvolti a supporto dei Comuni e della protezione civile, mettendo a disposizione la nostra professionalità e i nostri mezzi e attrezzature.

Per tale motivo, questo coordinamento trova INACCETTABILE, che il comune di Piombino strumentalizzi politicamente tale intervento con comunicati e messaggi sui social che testualmente recitano “grazie al Presidente del consiglio comunale, nonché membro del corpo dei vvf, abbiamo avuto la possibilità di avvalerci di questo servizio”.

I vigili del fuoco sono un bene prezioso al servizio dell’intera comunità, e nei limiti delle loro competenze, svolgono servizi essenziali, a chiunque li richieda senza differenza di razza, politica, genere o religione, tanto meno non hanno canali preferenziali per chi fa parte del corpo.

Concludendo, ribadiamo che NON TOLLERIAMO in nessun momento di venire usati da nessuno nè dentro nè fuori dalle campagne elettorali, e tanto meno in un momento difficile come l'attuale, dove l'emergenza sanitaria per il corona virus, agita gli animi e alimenta le paure dei cittadini, e i cittadini non devono mai avere dubbi sull'universalità del Servizio Pubblico, a partire da quello offerto dal Corpo dei Vigili del Fuoco, queste strumentalizzazioni, per la FPCGIL Livorno non fanno altro che distorcere la visione del Servizio Pubblico e DISGUSTARE i lavoratori.

Fonte: Coordinamento provinciale Fp-Cgil Vigili del fuoco

