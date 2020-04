Bruciano un mezzo agricolo: denunciati per incendio boschivo colposo

Erano le tre del pomeriggio quando i carabinieri di Monterchi sono stati allertati della presenza di fiamme e fumo provenienti da una vasta area boschiva nella vicina località “Le Forre”. Mentre i militari stavano raggiungendo il posto incrociano un’automobile che sfreccia a gran velocità nel senso opposto di marcia e, insospettiti, contattano la centrale operativa fornendo la targa dell’auto. Pochi minuti dopo la stessa automobile viene fermata: a bordo c'erano tre uomini, tutti di origine albanese, pregiudicati, boscaioli , che non hanno fornito idonee giustificazioni riguardo la loro presenza lì. I militari hanno percepito inoltre un odore acre provenire dall’abitacolo, molto simile all’odore della nafta utilizzata per i mezzi agricoli. I tre sono stati quindi portati in caserma.

Nel frattempo i carabinieri, dopo aver raggiunto il luogo dell’incendio, con non poche difficoltà connesse all’impervietà dell’area, hanno rinvenuto un mezzo agricolo quasi carbonizzato. I militari sono però riusciti a risalire al numero di telaio del vettore e dunque ad associarlo ad una ditta a cui capo vi è un signore albanese, noto alle forze dell’ordine. Il puzzle inizia prendere forma, i tre fermati dai Carabinieri lavorano saltuariamente anche per quella ditta.

Ulteriori accertamenti consentono di acclarare le ipotesi degli inquirenti, che riescono a chiudere il cerchio denunciando 4 persone per l’ipotesi di reato di incendio boschivo colposo in concorso. I 4 sono inoltre stati sanzionati per aver violato le disposizioni del decreto Legge N.19 del 25.03.2020.

