Coronavirus, diretta del sindaco Falorni: "Si all'obbligatorietà delle mascherine". Il punto sull'emergenza

Credo sia opportuno avviare una discussione sulla necessità di rendere obbligatorie le mascherine in determinati casi, come ad esempio nei luoghi frequentati da diverse persone (supermercati, negozi, ecc..)”. Lo ha dichiarato il Sindaco, Alessio Falorni, nella sua diretta “social” di ieri sera (sabato 4 aprile), nel corso della quale si è soffermato anche su altre novità che hanno accompagnato la giornata.

Esaminiamole in dettaglio

FIORAI –. E’ stata emanata un’ordinanza dall’Unione dei Comuni in cui si chiarisce che tra le categorie ATECO (produzione beni primari) sono contemplati i vivai ma NON i fiorai. In conseguenza, i negozi di fiori devono rimanere chiusi, in quanto l’acquisto di fiori non è considerato essenziale.

VIOLENZE DOMESTICHE – Questo periodo di convivenza forzata ha riportato drammaticamente di attualità il tema della violenza sulle donne. Il Sindaco ha ricordato, a questo proposito, che esiste un numero antiviolenza: 1522, al quale ci si può rivolgere in qualsiasi momento (h24)

SPOSTAMENTI – Si può uscire di casa solo nei casi di necessità che sono stati più volte ricordati. Il Sindaco ha rivolto un appello a limitare gli spostamenti anche nei casi consentiti: evitando cioè, di fare spese per l’acquisto di generi alimentari nell’ordine di pochi euro. La spesa va fatta, di norma, da una sola persona, salvo casi eccezionali (spesa di notevole entità).

CONTROLLI – Oggi la Polizia Municipale dell’Unione ha controllato 371 persone e 224 attività, elevando 20 sanzioni. A Castelfiorentino è stata sanzionata una persona che stava portando il suo cane alle Vecchiarelle. Ricorda che le uscite dalla propria abitazione per far fare al cane i propri bisogni, o anche per portare i bambini all’aria aperta, devono limitarsi alle strette adiacenze della propria abitazione.

RUBRICA “MA ‘NDO TU VAI?” – A proposito di controlli, il Sindaco ha intenzione di render nota - con cadenza quotidiana - la scusa più assurda accampata alla Polizia Municipale dalle persone per giustificare i loro spostamenti. Quella di oggi: Polizia Municipale: “Lei dove va?”. Automobilista: “devo andare nel Comune X” PM: “Ma lei abita nel Comune y” Automobilista: “Si, ma io devo andare nel Comune X a comprare il mangime per i conigli che hanno il mal di stomaco, e se lo compro nel mio Comune non è buono”.

SITUAZIONE CONTAGIATI – E’ uscito uno studio dell’Istituto Virologico britannico che stima in oltre 6 milioni i contagiati possibili in Italia, e che le misure di contenimento adottate finora hanno consentito di salvare la vita a 30.000 persone. Sono in corso di sperimentazione numerosi farmaci. Rileva in generale che oggi si è verificato un calo dei decessi, e un aumento delle persone guarite. Si è allentata, inoltre, la pressione nei reparti di terapia intensiva. La situazione nell’Empolese Valdelsa è la seguente: 2 casi positivi in più a Empoli, uno a Gambassi Terme, uno a Montespertoli, uno a Vinci. Sotto osservazione le RSA, che dovranno essere sottoposte a screening.

MASCHERINE, – Ribadisce l’importanza di indossarle, che aiuta a contenere il contagio. Come accennato all’inizio, il Sindaco ritiene che non sia sbagliato avviare una discussione sul tema, per valutare la necessità di rendere obbligatorie le mascherine in determinati luoghi (supermercati, ecc…). Le mascherine sono in fase di distribuzione su tutto il territorio comunale. Chi non le avesse ricevute – e davvero SOLO CHI non le ha ricevute finora – può segnalarlo al suo staff (Giulia 0571.686316; sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it).

FONDO DI MUTUO SOCCORSO – Invita chi è intenzionato a donare di indirizzare le risorse a questo fondo. Ringrazia numerose persone e gli operatori economici che hanno manifestato questa volontà di donare e di contribuire così a mantenere saldo il tessuto sociale della comunità di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Uffiico Stampa

