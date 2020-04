Domenica delle Palme ai tempi del Covid-19, il parroco in auto gira San Donato per la benedizione dell'ulivo

Nella Domenica delle Palme si ricorda l'entrata a Gerusalemme di Gesù, questa volta però non ci sono folle festanti che sventolano ulivi. Anche la religione deve fare i conti con il Covid-19, anche i fedeli devono rispettare la quarantena. A San Donato di San Miniato, però, il parroco Don Mario Brotini ha scelto di coinvolgere lo stesso la cittadinanza, seppur rispettando le norme anticontagio. Invece di benedire l'ulivo in chiesa il parroco ha fatto il giro del paese a bordo di un maggiolino cabriolet per benedire tutti gli ulivi e tutte le famiglie.

