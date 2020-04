I vigili del fuoco stanno intervenendo a Firenze, in via Dante da Castiglione, per un incendio abitazione. L'appartamento interessato dall'incendio ha subito ingenti danni, mentre quello attiguo è stato coinvolto parzialmente. Almeno 4 persone che si trovavano all'interno del fabbricato sono state evacuate per poi essere affidate alle cure del personale sanitario del 118. Al momento l'intervento è ancora in corso e non ci sono altre informazioni.

