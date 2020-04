La comunità di Nievole piange Paris Mucci, fu a lungo presidente del circolo ricreativo

“Un vero e proprio punto di riferimento per la nostra comunità, padre di molte delle iniziative promosse nella frazione”. La frazione di Nievole, attraverso il suo consigliere comunale di riferimento Gianna Rastelli, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Paris Mucci, per molti anni presidente del locale circolo ricreativo.

Una figura di primaria importanza che, negli anni, ha accompagnato la crescita dei giovani della frazione dedicando gran parte della propria esistenza all’attività del locale paesano, punto di incontro di intere generazioni di nievolini.

“Il ballo liscio del sabato sera, la sagra della fragola, i veglioni di Capodanno, la Festa dell’Unità e tutte le manifestazioni organizzate al campo sportivo: iniziative portate avanti insieme alla sua comunità e, per alcuni anni, al fianco del figlio Stefano, un caro amico di tutti scomparso prematuramente all’età di ventotto anni - il pensiero di Gianna Rastelli, consigliere comunale in rappresentanza della località - un vuoto incolmabile, quello lasciato a Nievole, che adesso si stringe in un abbraccio alla moglie Egista”.

Fonte: Ufficio Stampa

