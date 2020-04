È morto Mario Bonelli, fu sindaco di Massa e Cozzile per 10 anni

La comunità di massa e Cozzile è in lutto. È morto improvvisamente la notte scorsa Mario Bonelli, ex sindaco dal 1975 al 1985. Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica e non solo.

Il sindaco Niccoli: "Sei stato un esempio"

Sei venuto a mancare in poche ore e il mio sgomento è davvero profondo. Ci siamo sentiti ieri sera alle 20.32 quando mi hai detto che ti trovavi in H. Incredibile come la morte sia arrivata come un soffio di vento.

Sei stato un esempio, il mio grande sostenitore, colui che mi ha convinto a candidarmi di nuovo a Sindaco del nostro Comune e sei stato, non con un passo ma con 100 passi indietro. Nella mia mente sono balenate un susseguirsi di immagini, situazioni, aneddoti, che abbiamo condiviso in tanti anni di conoscenza e amicizia.

Per me SEI davvero una gran bella persona, ricca di umanità, un amico vero che ha sempre dimostrato un attaccamento alla sua terra come pochi. Mi stringo alla famiglia in questo momento di grande dolore con rispettoso silenzio . Solo il rumore del freddo vento !!! Il PD: "Militante appassinato e sincero, sempre a difesa dei più deboli" La comunità del Partito Democratico provinciale si stringe attorno al PD di Massa e Cozzile e alla famiglia di Mario Bonelli, scomparso all’improvviso questa notte dopo anni di impegno politico e civico nel centrosinistra. Mario è stato un militante appassionato e sincero, sindaco schierato in prima fila per il sostegno dei suoi concittadini e dei più deboli, dei valori di libertà e giustizia sociale per i quali ha sempre combattuto. Lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio, la sua generosità e la passione che lo hanno contraddistinto continueranno a rappresentare un punto di riferimento irrinunciabile.

