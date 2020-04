Rapinano un uomo in un parcheggio sotterraneo: arrestati

I carabinieri hanno arrestato nel pomeriggio di ieri due cittadini extracomunitari della Nigeria, rispettivamente di 30 e 24 anni, responsabili di una rapina perpetrata ai danni di un cittadino del Bangladesh che da anni risiede regolarmente a Prato.

I fatti si sono svolti all’interno del parcheggio sotterraneo cui si accede da via Vittorio Veneto, dove più volte, di recente, i carabinieri sono intervenuti per reprimere reati in prevalenza legati al fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

La vittima aveva da poco ritirato del contante da un bancomat posto nelle vicinanze quando, recatosi nel parcheggio per incontrarsi con un’amica, è stato picchiato dai due nigeriani che poi gli sottraevano anche il cellulare e quella somma di 180 euro appena prelevata.

L’immediato arrivo sul posto di una pattuglia del Radiomobile che stava pattugliando la zona ha permesso alla vittima di essere soccorso, nonché di fornire la descrizione dei rapinatori che sono stati immediatamente rintracciati ed arrestati con indosso ancora parte della refurtiva.

I due sono stati tradotti in carcere a disposizione dell’autorità Giudiziaria

