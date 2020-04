Rider multati a Pisa, il SGB: "Stavano riportando i mezzi al deposito". Lettera al Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il SGB Pisa ha inviato al Prefetto in merito ad alcune multe fatte a riders pisani:

Buongiorno Prefetto,

siamo a scriverLe dopo avere appreso a mezzo stampa che alcuni riders sono stati multati a fine turno per non avere rispettato le normative anti contagio. In realtà. stando a quanto leggiamo sulla stampa locale, i riders , a fine turno, stavano riportando i mezzi al deposito di partenza.

Ricordiamo che i riders, al pari di tante altre categorie di lavoratori e lavoratrici, stanno lavorando in questa situazione di grande emergenza sanitaria e sociale, lo fanno a rischio della loro stessa salute e vita. Siamo certi che si sia trattato di un mero disguido, per questo le chiediamo di adoperarsi perchè siano ritirate le sanzioni a loro carico

La salutiamo

Sindacato Generale di Base Pisa

Tutte le notizie di Pisa