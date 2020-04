9000 mascherine distribuite ai cittadini dall'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno

Da venerdì è in corso la distribuzione delle 9000 mascherine reperite dall’Amministrazione Comunale di Rignano sull’Arno a tutta la cittadinanza. “Ne approfitto per ringraziare la Protezione Civile che in questi giorni, grazie al prezioso apporto di VAB e ANC, sta consegnando la prima fornitura di mascherine che il Comune ha reperito per tutti i residenti”, commenta il Sindaco Daniele Lorenzini.

Non sarà l’unica dotazione a favore della cittadinanza. L’Amministrazione informa, infatti, che sarà effettuata una nuova consegna a tutti i residenti appena la Regione Toscana invierà la nuova fornitura destinata a tutti i Comuni. Infatti, nelle scorse ore il presidente Rossi ha annunciato l’arrivo di 10 milioni di mascherine per i cittadini toscani.

In contemporanea, il governatore ha confermato la volontà di rendere obbligatorio l'uso dei dispositivi di sicurezza. “Voglio ricordare ai cittadini rignanesi l’obbligo che sta per entrare in vigore, invitandoli fin da ora a indossare le protezioni che posseggono”, aggiunge il Sindaco.

Riguardo all’emergenza sanitaria in corso si ricorda che, come previsto dal Decreto "Cura Italia", il Comune di Rignano sull’Arno ha deciso di mettere a disposizione il proprio conto corrente nel quale far confluire le donazioni di cittadini e aziende al fine di partecipare alla raccolta di fondi per l’acquisto di strumentazioni mediche a favore dell’Ospedale S. Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. “Coraggio, abbiamo bisogno di tutti”, conclude il Sindaco, “per vincere questa battaglia e per dotare il nostro ospedale di strumenti indispensabili”.

Per partecipare alla raccolta straordinaria è possibile effettuare un bonifico all’IBAN IT83 P030 6938 0310 0010 0046 017 indicando nella causale del versamento la dicitura “Donazione Emergenza Coronavirus”.

I donatori potranno usufruire degli incentivi fiscali disposti dall’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Intestatario Comune di Rignano sull’Arno

Banca: Intesa Sanpaolo

Causale: Donazione Emergenza Coronavirus

IBAN: IT83 P030 6938 0310 0010 0046 017

Per pagamenti dall'estero BIC: BCITITMM

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

