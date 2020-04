Aggredito a colpi di mannaia a Firenze, denunciato 26enne

Un 24enne cinese è stato aggredito a colpi di mannaia a Firenze in via dell'Albero lo scorso sabato 4 aprile. Un 26enne cinese è stato denunciato dai carabinieri per l'aggressione. La ferita alla testa non ha causato rischi alla vita della vittima dell'aggressione. Lo stesso dopo il colpo è fuggito in strada ed è stato soccorso dai carabinieri. I militari hanno raggiunto il 26enne a casa, il quale ha aperto la porta in stato di ubriachezza e con la maglietta piena di sangue. La mannaia era nascosta dietro un mobiletto della cucina. Oltre alla denuncia, ne è caduta un'altra per lui e per la fidanzata: erano irregolari in Italia.

