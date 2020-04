Agricoltore muore in Lunigiana, schiacciato dal suo trattore

Poco prima delle 18 di oggi, 6 aprile, un agricoltore è rimasto schiacciato dal suo trattore e ha perso la vita. L'uomo 69 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in località Piano di Fornoli, nel comune di Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa Carrara.

La vittima era appena uscita da una sua proprietà alla guida del suo trattore che per cause imprecisate si è ribaltato e lo ha schiacciato. Per il 69enne non c'è stato niente da fare. Sul posto Croce Bianca di Aulla, automedica di Pontremoli, vigili del fuoco e carabinieri. Allertato ma non intervenuto, l'elicottero Pegaso 3.

