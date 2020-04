All'autolavaggio o lontano da casa per cercare un supermercato aperto: multe a Lucca

In questo fine settimana i controlli da parte della polizia di Lucca continuano e in vista delle festività pasquali si intensificano. Si registra per fortuna anche un maggior rispetto delle norme da parte dei cittadini. Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, un uomo è stato sanzionato perchè è uscito soltanto per recarsi all'autolavaggio, mentre una donna è stata sanzionata perchè nel pomeriggio era alla ricerca di un supermercato aperto dall'altra parte della città rispetto a casa sua, nonostante la chiusura festiva.

