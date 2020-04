Arrivate oltre 100mila mascherine a Scandicci, da martedì la consegna nelle cassette delle lettere

Sono arrivate a Scandicci nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2020 oltre centomila mascherine acquistate dalle Regione Toscana, che saranno consegnate nelle cassette delle lettere delle circa 23 mila famiglie residenti nel territorio comunale a partire dal pomeriggio di martedì 7 aprile. La consegna, a cura dell’Amministrazione Comunale, sarà effettuata da personale del Comune oltre che da addetti della Protezione Civile e dell’associazionismo cittadino, muniti di badge di riconoscimento. Gli addetti alla distribuzione potranno suonare i campanelli per accedere alle cassette delle lettere, ma non saranno autorizzati ad entrare nelle abitazioni né in alcun modo a ricevere denaro. Il numero di mascherine consegnate dipenderà dalla composizione del nucleo familiare: con questa prima distribuzione nel caso la famiglia sia composta da una sola persona saranno consegnate due mascherine, mentre i nuclei con più persone ne riceveranno quattro. Per garantire il massimo della sicurezza le mascherine saranno distribuite in confezioni.

