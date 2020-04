Con la febbre va al presidio sanitario di Montelupo, sanificazione per un giorno

Sono sospese, solo nella giornata di oggi, tutte le attività presenti all’interno del presidio socio sanitario di Montelupo Fiorentino per permettere di avviare la procedura di sanificazione ambientale. Secondo quanto appreso, una donna, non residente a Montelupo né in altri comuni dell'Empolese Valdelsa, si era recata per chiedere un tampone mentre aveva la febbre (era potenzialmente un caso positivo). L'Asl Toscana Centro si è attivata immediatamente per limitare la chiusura alla sola giornata di oggi. L’Azienda si scusa per il disagio e garantisce che i servizi saranno regolarmente attivi a partire da domani mattina.

