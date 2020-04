Consiglio Comunale in 'remoto' a Fucecchio per emergenza Covid-19

Le forze politiche di maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo per le modalità con cui organizzare il consiglio comunale in programma questa sera a Fucecchio. L’amministrazione comunale, con i propri dipendenti, ha quindi predisposto i collegamenti e i supporti per un consiglio comunale in "remoto" che permetterà a tutti i consiglieri comunali di partecipare pur restando nei propri domicili, di fronte a una postazione video.

“Sappiamo che questa soluzione non è ottimale – spiega il presidente del consiglio comunale, Marco Padovani - ma abbiamo ritenuto necessario procedere con queste modalità data la straordinarietà del momento. In ogni caso garantiremo il dibattito politico e daremo come sempre la possibilità ai cittadini di seguire la seduta, in diretta streaming, attraverso il sito del Comune di Fucecchio. Inoltre tutti i consiglieri comunali devolveranno il gettone di presenza della seduta in beneficenza, per sostenere la lotta al coronavirus. Siamo consapevoli che si tratta di una cifra modesta ma il nostro vuol essere un gesto simbolico per rappresentare la vicinanza del consiglio comunale a tutti coloro che sono in prima linea nella quotidiana lotta al Covid-19”.

La seduta inizierà alle ore 20 per esaminare i seguenti argomenti:

• Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale;

• Approvazione del Verbale della Seduta del Consiglio Comunale del 6 Febbraio 2020;

• Ratifica della Deliberazione di Giunta n. 26 del 6.02.2020 avente ad oggetto “Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio Comunale per motivi di urgenza”;

• Modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020. Approvazione;

• Approvazione modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

• Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e autorizzazione all’indebitamento.

