Coronavirus, 500 mascherine da Codyeco al Comune di Santa Croce

Codyeco S.p.A., un'azienda santacrocese di prodotti chimici, ha consegnato una fornitura di 500 mascherine al sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda per sostenere la prevenzione e azzerare i contagi da Covid-19.

Le mascherine saranno distribuite agli agenti di Polizia Municipale e ai dipendenti del Comune di Santa Croce sull'Arno che fanno servizio di sportello al pubblico per la consegna dei moduli per la richiesta dei buoni alimentari.

"Ringraziamo Codyeco per questo gesto di generosità e attenzione verso gli altri", afferma Giulia Deidda. "Ancora una volta ripeto, e non mi stancherò mai di farlo, che la solidarietà da parte di privati, aziende, associazioni ci dà la forza di affrontare questo momento difficile, in cui bisogna rispettare tutte le regole e allo stesso tempo garantire i servizi essenziali alla popolazione.

"La Polizia Municipale in quest'ultimo mese non ha avuto un momento di sosta. È fondamentale garantire la prevenzione più attenta a chi ogni giorno è sulle strade, per controllare che la cittadinanza possa muoversi serenamente nelle situazioni di necessità. Inoltre, in questi giorni in Comune vengono famiglie e cittadini per richiedere assistenza sulla compilazione dei moduli per i buoni spesa. Non tutti hanno una stampante, una connessione, non tutti riescono a compilare correttamente tutti i campi. A chi è continuamente in contatto con il pubblico servono protezioni. Per questo è fondamentale avere la mascherina nuova ogni volta che serve, e poterla dare a chi dev'essere ricevuto. Bisogna lavorare bene e in sicurezza, sempre".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

