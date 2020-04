Coronavirus a Firenze record di multe nelle Palme, 323 sanzioni

Il record giornaliero di persone che hanno eluso il Dpcm per il contenimento del contagio da covid-19, è stato stabilito ieri, nella domenica delle Palme, 5 aprile: in 183 erano fuori casa senza motivo.

Sono 323, su un totale di 5.297 controllate, le persone multate nel corso del fine settimana a Firenze e provincia perché trovate fuori casa senza un valido motivo: 140 sono state sanzionate sabato 4 aprile scorso, e 183 solo nella giornata di domenica. Inoltre, sempre nel corso della giornata di domenica 5 aprile, una persona è stata anche denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Tutte le notizie di Firenze