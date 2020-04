Coronavirus, altra giornata di controlli della municipale a Siena: 12 denunce

Nonostante le disposizioni in vigore, e gli appelli accorati del sindaco Luigi De Mossi per restare in casa, così da evitare il pericolo di contagio da Covid-19, sono ancora troppe persone che non rispettano quanto stabilito per la propria e altrui sicurezza sanitaria. Infatti le persone controllate oggi, 6 aprile, dalla Polizia Municipale sono state ben 336, altrettante le autocertificazioni acquisite. Ben 12 sono state sanzionate in base all’ex art. 4 del D.L. 19/2020 perché allontanatesi dalla propria residenza senza un valido motivo.

Tutto in regola, invece, dalle verifiche effettuate in 36 esercizi commerciali, così come è risultato dal volo dei droni che, durante la mattinata, hanno sorvolato Cassia Sud, Coroncina e Isola d’Arbia e, nel pomeriggio, Vico Alto, Scacciapensieri e la zona della Stazione ferroviaria.

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa

