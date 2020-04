Coronavirus, anche a Capraia e Limite la 'Spesa Sospesa'

Il Comune di Capraia e Limite sostiene e attiva sul territorio la campagna di solidarietà “Spesa Sospesa”.

L’iniziativa è coordinata dal Comune e coinvolge le attività commerciali che hanno aderito e che, nel proprio punto vendita, metteranno un contenitore dove poter raccogliere alimenti di prima necessità, preferibilmente generi alimentari a lunga conservazione ma anche prodotti per l'infanzia. I cittadini potranno così acquistare alimenti e lasciarli nei contenitori per le famiglie più bisognose. I prodotti saranno raccolti grazie all’Associazione Volontari Santa Grania e Caritas di Capraia e Limite e destinati a chi non ha la possibilità di acquistarli.

“Una rete di solidarietà per le persone in difficoltà", ha detto il sindaco Alessandro Giunti, "in questo momento critico di emergenza, e di questo ringrazio fin da subito chi ha aderito, chi sosterrà questa iniziativa e deciderà di contribuire per aiutare le famiglie più bisognose”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

